東南水泥近日接連傳出重大公安意外，且去年更造成一名勞工死亡，勞動部職安署已規劃由轄區勞動檢查機構，對東南水泥公司各廠場全面勞檢，督促該公司盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。
職安署表示，昨天的事故現由高雄市政府工務局主責，職安署請請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。
職安署署長鄒子廉坦言，目前如果事業單位要進行拆除作業為向工務單位申請，勞檢單位第一時間不會收到拆除計劃，但由於拆除作業也事涉勞工作業安全，將於工務單位討論是否要一併通知勞檢單位。
東南水泥近日接連傳出重大公安意外，且去年更造成一名勞工死亡，勞動部職安署已規劃由轄區勞動檢查機構，對東南水泥公司各廠場全面勞檢，督促該公司盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。
職安署表示，昨天的事故現由高雄市政府工務局主責，職安署請請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。
職安署署長鄒子廉坦言，目前如果事業單位要進行拆除作業為向工務單位申請，勞檢單位第一時間不會收到拆除計劃，但由於拆除作業也事涉勞工作業安全，將於工務單位討論是否要一併通知勞檢單位。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。