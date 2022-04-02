東南水泥近日接連傳出重大公安意外，且去年更造成一名勞工死亡，勞動部職安署已規劃由轄區勞動檢查機構，對東南水泥公司各廠場全面勞檢，督促該公司盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。

職安署表示，昨天的事故現由高雄市政府工務局主責，職安署請請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。

職安署署長鄒子廉坦言，目前如果事業單位要進行拆除作業為向工務單位申請，勞檢單位第一時間不會收到拆除計劃，但由於拆除作業也事涉勞工作業安全，將於工務單位討論是否要一併通知勞檢單位。