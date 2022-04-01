根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，自烏克蘭戰爭開始以來，歐洲就試圖要擺脫對俄羅斯的能源依賴。俄羅斯總統普丁最近更報復西方，所有天然氣交易要使用盧布支付，讓德法緊急為天然氣斷供做準備；也讓歐洲國家尋求替代俄羅斯天然氣的需求變得更加迫切。

卡達正成為歐洲擺脫對俄羅斯天然氣依賴的最大希望之一，歐洲與卡達官員表示，德國、法國、比利時和義大利正在與卡達就長期購買天然氣進行協商。

卡達目前是世界第二大天然氣出口國，在過去20年，他們的主要出口對象是中國大陸、南韓、日本和其他亞州國家。卡達一直想向歐洲出售天然氣，但歐洲一直以來因為有來自俄羅斯更便宜的天然氣而對卡達顯得興趣缺缺。

現在歐洲正在尋求天然氣替代方案，歐盟每年從俄羅斯購買的天然氣佔38%，據官員稱，歐洲國家也正向安哥拉、阿爾及利亞、利比亞和美國的天然氣生產商進行協商。

卡達將成為歐洲最有吸引力的選擇之一，他們計畫在2026年提高40%的生產量，達到一年可生產3300萬噸，這將遠遠超過去年他們向俄羅斯進口的1370萬噸。雖若歐洲向卡達購買天然氣並不像俄羅斯能用管道運輸，產量可能會稍微下降。

卡達目前估計，短期內約只有10-15%的天然氣可以重新輸送到歐洲，而這些運輸的成本將多於俄羅斯天然氣。卡達有官員表示:「多年來，我們一直在計劃增加與歐洲的長期合作，我們將在幾年內有更多的銷售能力，所以目前的討論是制定長期合約，這將有助於確保歐洲不會再次陷入能源貧困。」