下周國際新聞事件

04/04 周一 德國二月貿易收支

歐元區二月PPI

美國二月工廠訂單

04/05 周二 澳洲三月Markit服務業/綜合PMI

南韓三月通膨

日本三月Jibun銀行服務業/綜合PMI

澳洲央行利率決議

歐元區三月Markit服務業/綜合PMI

美國二月貿易收支

美國三月Markit服務業/綜合PMI

美國三月ISM非製造業PMI

04/06 周三 API原油庫存報告

印度三月Markit服務業/綜合PMI

德國三月工廠訂單

歐元區二月零售銷售

美國MBA抵押貸款申請

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

04/07 周四 俄羅斯三月通膨

美國聯準會FOMC會議紀要

德國二月工業生產

美國初次請領失業申請

俄羅斯三月外匯儲備

業績報告：7&i控股

04/08 周五 印度央行利率決議

日本三月消費者信心

巴西三月通膨

加拿大三月失業率

市場憂心俄烏戰事及通膨 美股收黑道瓊重挫550點
美商旅回溫 中小企業當推手
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