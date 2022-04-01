下周國際新聞事件
04/04 周一 德國二月貿易收支
歐元區二月PPI
美國二月工廠訂單
04/05 周二 澳洲三月Markit服務業/綜合PMI
南韓三月通膨
日本三月Jibun銀行服務業/綜合PMI
澳洲央行利率決議
歐元區三月Markit服務業/綜合PMI
美國二月貿易收支
美國三月Markit服務業/綜合PMI
美國三月ISM非製造業PMI
04/06 周三 API原油庫存報告
印度三月Markit服務業/綜合PMI
德國三月工廠訂單
歐元區二月零售銷售
美國MBA抵押貸款申請
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
04/07 周四 俄羅斯三月通膨
美國聯準會FOMC會議紀要
德國二月工業生產
美國初次請領失業申請
俄羅斯三月外匯儲備
業績報告：7&i控股
04/08 周五 印度央行利率決議
日本三月消費者信心
巴西三月通膨
加拿大三月失業率
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