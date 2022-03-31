美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天表示，美國努力解決和控管與中華人民共和國的分歧，但是眾所皆知，兩國的關係在包括貿易和人權在內的許多領域，面臨著明顯的挑戰。

孫曉雅昨天在美國商會2022謝年飯上闡述拜登政府第二年的政策，AIT今天發布新聞稿。孫曉雅重申，美國對台灣的支持堅若磐石、跨黨派，拜登政府的外交政策優先事項之一，包括維持台海與印太的和平穩定。

孫曉雅說，中國日益咄咄逼人的行為在台灣問題上表現得最為明顯，中國繼續在台灣施加軍事、外交和經濟壓力；中國在台灣附近的挑釁性軍事活動正在破壞穩定，有誤判的風險，並破壞地區的和平與穩定。北京繼續扼殺台灣的國際空間、向其朋友施壓、干涉台灣的民主制度，對所有民主國家構成威脅。

孫曉雅表示，拜登政府的一個關鍵優先事項是與盟友和夥伴站在一起，促進我們在該地區的共同繁榮、安全和價值觀，其中包括維護台灣海峽的和平與穩定。通過發揮美國的領導作用，動員我們的盟友和夥伴促進合作，特別是民主國家，我們可以為更穩定的印太地區創造機會。

孫曉雅指出，為了加強台灣作為地區安全夥伴的作用，美國將繼續致力於幫助台灣保持其遏制侵略和自衛的能力。我們對台海地區的和平與穩定有著共同和持久的利益。我們認為這對更廣泛的印太地區的安全與穩定至關重要，並對中國正在破壞這種穩定的努力深表關切。

孫曉雅強調，作為美國外交官的 30 年生涯內，「我從未見過比印太戰略中闡明的願景更注重與盟友和夥伴的政策協調。」