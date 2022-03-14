國民黨主席朱立倫南下彰化拜會基層，也關心農民產銷情況。（謝瓊雲攝）

國民黨主席朱立倫14日南下彰化拜會基層黨員，並前往芳苑蛋場、水耕蔬菜農場訪問，被媒體問及近日行政院長蘇貞昌與黨籍立委蔣萬安的衝突，他呼籲蘇貞昌別再做一個只會耍嘴皮不做事的閣揆，免得被地方批評「欠電的電火球真的無效」（意指不中用）。

朱立倫表示，我想這兩天大家都見識到一位耍嘴皮的行政院長，耍嘴皮又不做事的閣揆，讓大家覺得很難過。並喊話蘇貞昌，院長你就好好做事，不要耍嘴皮，地方現在都說「欠電的電火球真沒效」（台語），因為電火球不能沒電，所以不能缺電。

針對新北市長侯友宜和蔣萬安兩人對黨中央諸多建言，被形容是「反朱聯盟」，朱立倫則表示，昨天萬安講得很好，現在國民黨是團結聯盟，只有民進黨希望我們對立、見縫插針；我已經說過，朱立倫不但支持侯友宜、支持蔣萬安，也希望能夠擴大我們的支持群眾，獲得更多中間選民、更多無黨籍朋友們的支持。

而近日羅智強展開桃園行腳，若投入桃園市長選舉，地方卻反對空降該怎麼辦？朱立倫則回應，他走完全台後，感受到很多地方的熱情歡迎，到桃園、高雄多走走、哪天我們還要相約一起去走墾丁；這都是好事，也許我也邀他來彰化走一走，就是讓我們能用在地的力量，一步一腳印，才會得到大家的認同。

國民黨主席朱立倫南下彰化拜會基層，也關心農民產銷情況。（謝瓊雲攝）

朱立倫今天一早先到芳苑鄉，參訪生產友善快樂雞蛋的御品園畜牧場，接著到生產食用生菜的番挖水耕農場，農場女主人劉裕珍為國民黨終身黨員；之後轉往二林鎮，拜會具國民黨黨員身分、但以無黨籍參選當選的二林鎮長蔡詩傑，中午就在二林與地方黨部幹部座談，聽取基層心聲。

朱立倫說，今天來看這個快樂牧場的雞蛋，再去看水耕蔬菜，都是非常優秀的在地農民，尤其水耕蔬菜農場的老闆娘，是同舟計畫回到黨內、繳1萬元的終身黨員，讓我們非常感動；今天非常謝謝這些農民，讓台灣農業能好好發展，現在缺蛋、缺電都很嚴重，希望大家都能夠有充足的電、充足的蛋。