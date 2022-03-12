國民黨高市黨部副主委曹桓榮今（12）日傍晚在臉書聲援蔣萬安，並痛批「電火球」欠電又秀下限。圖為303高雄停電路燈不亮。（擷取自曹桓榮臉書）

國民黨立委蔣萬安在立院質詢停電議題，要求行政院長蘇貞昌保證未來不會再發生大停電，未料卻被蘇揆反質詢嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨高市黨部副主委曹桓榮今（12）日傍晚在臉書聲援蔣萬安，並痛批「電火球」欠電又秀下限。

曹桓榮直批，蘇貞昌再度秀下限，展現他的狂妄與傲慢本色，這也就是多數民進黨政治人物夜郎自大的縮影，昨天蔣萬安在立院質詢時，要求蘇貞昌承諾未來不會再發生大停電，竟被蘇貞昌回嗆「你祖父還承諾反攻大陸」沒想到，今天蘇貞昌繼續耍嘴皮子，再嗆蔣萬安是「街頭小小混混」。

曹桓榮怒斥，人民要的不是酸民式、只會嘴砲的閣揆來治國，這番言論令人不齒，也讓人再度看見蔡政府的執政無能，到底是電火球「欠電」，還是台灣欠電？相信人民心中都有一把尺。

曹桓榮也語重心長說，奉勸民進黨及蔡英文總統 ，別再自以為挾著817萬選票；就能一直代表多數民意，畢竟民意如流水，人民禁不起再發生第5次全台大停電，民進黨不敢承諾不會再發生全台大跳電及確保有穩定的能源，就連台電提出的停電賠償都顯得很沒誠意。

他疾呼，蔡政府及蘇揆切莫再一意孤行、掩耳盜鈴，而不願面對台灣缺電的真相，否則就該負起政治責任！唯有下台一途，慢走不送。