行政院長蘇貞昌日前在立院接受質詢時，竟對立法委員蔣萬安「反質詢」，引起連串爭議，立法院長游錫堃則說目前無禁止「反質詢」的相關規定。國民黨為此特別列出蘇貞昌的失控紀錄，狂酸「難道法律沒有明文規定行政院長要好好上班、解決能源問題，蘇大院長就繼續對能源問題擺爛了嗎？」

蔣萬安日前質詢蘇貞昌時，希望蘇貞昌可以承諾不會再發生大停電，結果蘇貞昌不肯承諾，還跳針喊「你祖父說要反攻大陸」，引起後續爭議；而游錫堃被要求出面主持，落實《立法院職權行使法》時，竟回說目前相關法律無禁止「反質詢」，認為此次的事件沒有違反議事規則，但已同意相關議題將要在17日進行協商，討論「反質詢」是否要入法。

國民黨為此特地在臉書列出蘇貞昌過去的失控紀錄，指出立委許毓仁過去要求徹查金管會導入雲端服務有無違法，結果蘇貞昌爆氣罵「你叫什麼叫」；立委鄭麗文質詢是否支持台灣發展核子動力潛艦問題，蘇貞昌開嗆「不要臉」；蔣萬安要求承諾保證未來不停電，蘇貞昌卻狂跳針嗆「反攻大陸」。

國民黨表示，蔡政府執政6年來發生5次大停電，蘇貞昌面對質詢多次迴避，讓缺電問題始終存在，屢屢耍嘴皮子，為蔡政府護航，「堂堂一個行政院長變成打手，請問要怎麼跟人民交代？」

國民黨說，法律沒有規定不能反質詢，「可是，難道法律沒有明文規定行政院長要好好上班、解決能源問題，蘇大院長就繼續對能源問題擺爛了嗎？」