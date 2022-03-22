中廣董事長趙少康今（22）日傳出被拱選雙北市長的消息，對此，趙少康表示各地都有勸他參選的人，但自己的目標還是2024總統大選，並說「我的立場一向很清楚，只要有比我優秀的人，我都支持，不管是2022、2024我都支持！」

《鏡周刊》今報導指出，深藍有意拱趙少康選新北市長，甚至是取代國民黨立委蔣萬安選台北，引起各界關注，不過趙少康說到處都有勸他選的人，包括高雄、新竹、新北、台北及桃園等地都有人勸，但他直言「勸總是有人勸，我沒有考慮！」

趙少康表示，國民黨人才濟濟，到處都有優秀的人選，包括蔣萬安在很多方面都比他優秀，且蔣萬安其實尚未宣布參選就能有現在這樣的民調，等宣佈後會再往上衝。

趙少康說，自己的目標還是2024，「但是大位不以智取，不是說目標是什麼就一定能得到」。趙少康也強調自己的立場一向很清楚，「只要有比我優秀的人，我都支持，不管是2022、2024我都支持！」

至於有不少新人找趙少康掛看板，儼然成為黨內最強母雞？趙少康說，各地都有母雞，他只是助一臂之力，目前初選由於各地候選人尚未出爐，不見得找得到母雞，而他本身不參選，很中立客觀，也不牽涉地方利益，但趙少康也強調並非來找他的都支持，而是覺得值得栽培的才會支持。

此外，國民黨中常委賄選傳聞不斷，台北市議員徐巧芯具名檢舉國民黨立委傅崐萁涉賄，經考紀委員過半決議，認定查無不法，不予懲處。對此，趙少康表示，依黨中央規定，不受理不具名的檢舉案，但洩漏具名檢舉案，這不好，讓徐巧芯很難為，他對考紀會裁處沒有評論，尊重黨中央。