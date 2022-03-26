衛福部長陳時中、立法委員蔣萬安及台北市長柯文哲今天同場出席《病人自主權利法》3週年活動，三人罕見同台引發關注，蔣萬安和陳時中互動熱絡，但兩人與柯文哲幾乎無互動。陳時中致詞時呼應活動主旨提到「如果還有明天，我要做自己生命的主人」，被問到「是否準備好做台北市民的主人？」他笑回「還沒有真正做準備，引發外界遐想。

陳時中致詞提到，《病主法》的立意在於尊重病人的自主權利，並表示「如果還有明天，要做自己生命的主人。」會後媒體問他「是否準備好做台北市民的主人？」他笑回「還沒有真正的做準備」。

他表示，現在還有疫情和政務，這個會期大概有12個法案提到立法院，每個法案我們都覺得非常重要，疫情方面正在展開經濟防疫模式，很多事情需要監控和策畫、跟專家學者討論，這些都是我們現在最重要的事情。

陳時中和蔣萬安近期二度同場出席活動，互動似乎比先前熱絡許多，兩人進行短暫交談，蔣萬安離開前也主動與陳時中握手，相較之下柯文哲從頭到尾幾乎未和兩人互動，致詞後隨即離開。

陳時中會後受訪時表示「我一直和委員維持良好的關係」，至於和蔣萬安聊了什麼，他回答「我和萬安委員說精神衛生法正在修法，這也是他期待的，我會盡量尊重這兩天公聽會中的專家團體提出的建議，盡量讓這部法做得更完善」。

蔣萬安日前被爆料出席餐會時未戴口罩逐桌致意，恐違反防疫規定，昨天他坦然承認疏失並向全民道歉，今天再被問及此事，他表示「接下來我和我的團隊會更加謹慎、更嚴格遵守指揮中心的防疫規定」。

指揮中心規定不可逐桌敬茶敬酒，但拍照時可脫下口罩，似乎有模糊地帶。蔣萬安認為「我想這都有專業考量，我們完全尊重，接下來我會更謹慎小心」。陳時中則回應，簡單說離開座位應戴口罩，如果有需要拍照，短暫時間可以拿下來，最好還是盡量戴著。

近期蔣萬安民調支持度下滑，加上無罩風波，外傳黨內人士建議他展現參選決心。蔣萬安說，「一直以來我都在基層勤走拜會傾聽，不管是我第一次參選的時候，包括進入立法院，這兩屆我在台北市為民眾爭取權益，一直以來都是如此，當然我會更加倍地努力，積極和民眾多了解溝通，相信民眾一定會看到我」。