衛福部長陳時中、立法委員蔣萬安及台北市長柯文哲今(26日)上午同場出席活動，陳被問到「是否準備好做台北市民的主人？」他笑回「還沒有真正做準備」，此話一出引發外界遐想。《批踢踢》有不少網友則是表示，「再裝就不像了」、「怎不說我負責？」「原來是想當主人來了」。

陳時中今致詞提到，《病主法》的立意在於尊重病人的自主權利，並表示「如果還有明天，要做自己生命的主人。」會後媒體詢問「外界都還是很關心你準備好做台北市民的主人了嗎？」他則是笑回「還沒有真正的做準備」

陳時中進一步表示，現在疫情跟政務，這個會期大概有12個法案提到立法院，每個法案我們都覺得非常重要，那疫情正在展開經濟防疫模式，很多事情需要監控、策畫、跟專家學者討論，這些都是我們現在最重要的事情。

媒體也問在會場和蔣萬安互動熱絡，陳時中表示，「我和萬安委員說精神衛生法正在修法，這也是他期待的，我會盡量尊重這2天在公聽會裡面的專家、團體所提出的建議，盡量讓這部法能做得更完善」、「我跟委員都維持良好關係」。

對於陳時中回應是否選台北市長的說法曝光後，立刻引發網友熱議，有網友在《批踢踢》留言表示，「原來現在官員是人民主人了？」「原來是想當市民的主人不是僕人呀」、「笑死，挖洞給你跳，還真的跳下去」、「演了幾年值得了，年底上工啦，哈哈」；但也有人認為，部長一出，穩。