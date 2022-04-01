年底九合一大選，藍綠積極推出戰將參選，在桃園市長選戰部分，藍綠人選仍不明確，但是有意參選的台北市議員羅智強，搶在昨(3月31日)黨中央徵詢意見之前，先透露最快可能在清明連假本周六或日宣布參選；隨後傳出國民黨秘書長黃健庭昨徵詢羅關於參選桃園市長看法，會後雙方卻都低調不對媒體發表意見，被外界推測是無法達成共識，對此，台北市議員游淑慧透露，「羅智強現在只要求一個民調初選的機會」。

根據《中國時報》今(1日)報導，國民黨中央針對桃園市長選戰，於昨天下午徵詢羅智強想法，據了解，昨天羅到黨中央和黨祕書長黃健庭密談2小時後，面色凝重離開黨中央，未接受媒體採訪，顯示角逐參選態度強烈。黃健庭僅表示，持續溝通協調，一定整合出最具勝選條件的人選。

游淑慧今接受《中評社》專訪時則是表示，不方便轉達會議內容，但為羅智強抱不平說，不要懷疑羅愛國民黨的心，但不要讓羅寒心，也不要讓支持羅的人寒心，羅現在只要求一個民調初選的機會，加上羅本來是想要選台北市長，但黨中央完全沒協調，直接略過他當沒那回事，「現在桃園市長這局如果再來第二次，很難保證聽話的苦媳婦不會變成大老婆的復仇」。

游淑慧進一步談到，曾向羅智強說，「如果退黨，羅的政治生涯大概玩掉一半」，但國民黨今年的選舉大概也輸了一半，到最後得利的還是民進黨，但不能每次都用這種道德綁架的方式來處理事情。

另外，游淑慧也直言，大家都要放下自己原本的堅持，或者是預設立場，國民黨中央必須想要不要贏桃園市長這一局，地方也不要一定有排他性，非地方限定不可，或者說絕對不支持羅智強，當然羅智強也不能說他一定要參選，我們支持用民調來決定人選，否則這一局繼續鬧下去，只會讓國民黨支持者看了心煩，更對國民黨形象有嚴重的負面影響。