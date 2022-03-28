與蔣萬安推出聯合政見？侯友宜：有共同想法可一起拚。（摘自Yahoo TV節目「今天誰來沛」Youtube頻道）

新北市長侯友宜對是否要連任或更上一層樓守口如瓶，他今日接受Yahoo TV節目「今天誰來沛」專訪時，被問到有幕僚轉戰蔣萬安團隊，未來是否會與蔣萬安提出共同政見時表示，只要有共同想法、做事態度一致，都可以一起共同打拚，讓雙北與國家更好。

北市長選舉熱門人立委蔣萬安日前延攬新北市長侯友宜前幕僚林芥佑、徐維遠等人加入團隊，被認為雙方未來合作可能性很高。

侯友宜說，雙北、桃園、基隆、宜蘭有1000萬人口，他有個觀念就是不管誰當市長，都要共好，雙北一起配，雙北一起合作，有好的政策，對大家都是好的，可以共同提出來。

尤其新北在各縣市中心點，台北好新北才會好，反之亦然，未來所有選舉不管誰在當市長，尋求未來合作共好方向，他都會盡力完成。

侯友宜說，他以前曾經過的同事到蔣萬安那邊服務很合情合理，朋友之間工作夥伴互換，有很多想法，也許有另外一個他對人生或產業想做的，尊重每一個人想法「這個沒什麼」。

侯友宜說，每個人有成長環境、背景，還有個人特質，萬安有萬安的特質與想法，而他出身警界，就是要有共同相近理念，追求讓國家更好， 大家一起共好，不用分哪一個黨派。

是否會與蔣萬安推出聯合政見，侯友宜說，只要有共同想法，做事有態度有一致性，很多事情都可以一起共同打拼，不只雙北好，能夠讓國家更好就努力做。