連假本土若每日破百是否升級？ 陳時中曝計畫：不準備走向加強的路

台灣Omicron疫情持續增長，160例本土更是創下去年6月過後首次3位數確診，加上境外移入244人，總數已突破400人。台北市長柯文哲與新北市長侯友宜紛紛要求中央說明白，到底要和病毒共存，或是要堅持清零，對此指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

行政院長蘇貞昌昨天受訪時，表示要採用防疫與經濟並行的「新台灣模式」，雖然確診數會上升，但有好好接種疫苗就不會有危險性，但陳時中卻指出台灣病例數不高，還不到共存模式，讓外界霧煞煞，質疑中央搖擺不定。

侯友宜今天(2日)喊話中央，應明確指示要和病毒共存或清零，地方的防疫措施才能好好執行，柯文哲也表示，若像香港一樣，戰略想共存、戰術卻清零，兩者矛盾反而會更慘，並要求政府把預計的感染和損失評估清楚並說出來，讓大家能做好心理準備。

對此陳時中在今天疫情記者會上回應，大方向是保持開放的路，除非發生特殊情況，才會用特殊手段加強防疫，目前並不會走上加強的路，首要之務是醫療量能的保存，確保中重症的治療是現在重點，至於預計的損失與感染，他歡迎各界若有精準的數字，可以提供給指揮中心參考，本身也有模型在做，但從世界上情形來看，各地模式都非常混亂，不容易得到一個共同的共識。