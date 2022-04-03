國民黨台北市議員游淑慧、媒體人黃揚明及國民黨副發言人楊植斗日前針對縣市首長選情做分析，黃揚明認為除非突然有非常誇張的弊案被爆出，否則衛福部長陳時中選台北的機率已經高達99.9％，結果游淑慧馬上邊笑邊說「有有有，有東西、有東西！」

游淑慧、黃揚明及楊植斗日前在《全民平評理》談選情，除了針對國民黨在桃園的問題上進行分析外，主持人平秀琳也問到有關台北市的狀況，黃揚明認為陳時中可攻可守，一直是英系的所謂壓箱寶，目前就是設定陳時中選台北，包括前副總統陳建仁之類的傳聞其實都沒有被安排。

黃揚明表示，陳時中現在的民調已經咬很緊，且國民黨日前有說要等議員布局完後市長才會宣布，所以陳時中現在更不需要著急，還可以讓黃珊珊有時間努力，直言「『打蔣捧珊』是現在民進黨最高策略，因為三腳督狀況下，民進黨拿4成票，當選機率就非常高」。

除此之外，黃揚明認為最近一波新的疫情起來，但陳時中開始告訴大家要與病毒共存，還有防疫新生活、類普篩等，就是在設未來參選的防火牆，除非有非常誇張的弊案被爆出，但黃揚明指出傳陳時中選台北已經這麼久了，「如果今天有人要把他消滅的話，早就已經打了」。

不過游淑慧馬上反駁「那你太不了解選舉了！」游淑慧表示，如果現在就打陳時中，民進黨可以直接換新的人，至於民進黨內就算有其他競爭的人也不會現在出手，「因為打掉自己的衛福部長也沒有什麼好處」；隨後黃揚明又說「但是他們就是會有一些側翼會提供資料了」，游淑慧則笑笑的說「有有有，有東西、有東西！」