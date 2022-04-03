年底縣市長選戰將至，台北市長是藍、綠、白陣營兵家必爭之地，近期傳出民進黨有意提名衛福部長陳時中，來對決國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆看完民調後分析，陳時中的參選已出現變數，隨著新冠疫情急遽飆升，陳參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升。

游盈隆3日在臉書發文表示，曾經有很長一段時間，傳聞蔣萬安十拿九穩，穩當選台北市長，民調都高居第一，所向無敵，簡直就是藍營的救世主。直到三月初，中華傳播學會公布最新民調，陳時中以33.6%支持率位居第一，蔣萬安第二30.2%，黃珊珊第三23.3%，讓許多人如大夢初醒，驚問這是真的嗎？

游盈隆指出，嚴格來講，台北市長選戰還沒正式開打，因為迄今無人正式宣布參選，也沒有政黨完成正式提名，選情基本上處於混沌未開狀態。但從各方面跡象看，蔣萬安、黃珊珊、陳時中最可能代表3個主要政黨參選，是目前社會普遍的認知，接下來的問題自然是「誰將脫穎而出」。

游盈隆續指，中華傳播學會的民調有幾個重點值得注意：

第一，目前台北市的政黨支持度，依序為民進黨29.3%、中性選民25.6%、國民黨22.2%、民眾黨13.6%、時代力量4%、台灣基進3.5%、其他政黨合計1.1%、不知道0.7%。顯然，國民黨不但沒有優勢，反而明顯居劣勢。

第二，3位可能候選人中，台北市民對哪一位最有好感？陳時中第一為50.5%；第二黃珊珊，49.5%；第三蔣萬安，46%。

第三，3位可能候選人中，台北市民對誰最反感？陳時中居第一，21.4%；蔣萬安第二，14.3%；黃珊珊第三，12.1%。

第四，3位可能候選人中，台北市民對誰最無感？蔣萬安居第一，35.9%；黃珊珊第二，34.4%；陳時中第三，25.1%。

第五，台北市民對3位可能參選人的整體感覺，蔣萬安58.52度，黃珊珊58.48度，陳時中57.32度；換言之，從台北市民的角度看，3位候選人都受歡迎，都旗鼓相當，但天龍國人對陳時中感覺相對冷。

游盈隆分析，這些民調發現很重要，因為相當程度呈現了台北市選民眼中的蔣萬安、黃珊珊與陳時中。一言以蔽之，蔣萬安絕非穩贏，事實上現在已落居第二；陳時中雖暫居第一，但人緣是3人中較差的一個；黃珊珊支持度明顯落後陳、蔣，但差距頂多10個百分點，有放手一搏的本錢。

游盈隆並強調，年輕、清新、高學歷、立委表現尚佳，是蔣萬安參選的主要憑藉，但他也有不少罩門或弱點，例如國民黨背景很可能是負債多於資產，而蔣家後代的身份有話題性，但恐怕沒有多少加分效果。最重要的是須體認「候選人本身才是王牌」，善用「剪刀理論」，也就是在選戰過程中，證明自己是強有力的候選人，不是「類媽寶」，不是紈袴子弟，不是連勝文第二，並提出讓人耳目一新的選戰訴求。

最後，對於陳時中能否如願參選台北市長，游盈隆認為，現在已出現變數，隨著疫情急遽飆升，如短期内不能有效控制，陳最終恐分身乏術，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升。