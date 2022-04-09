中正紀念堂轉型議題備受關注，國民黨立委蔣萬安昨首度主張朝向「台灣建設紀念館」方向前進，引發各界討論。文化部長李永得認為要釐清蔣公銅像如何處理，蔣萬安今回應，若有人刻意藉由園區轉型操作意識形態、社會仇恨對立，那根本不值得一談。

蔣萬安今出席出席南港淨山健行活動受訪指出，從昨天開始，有很多各界對於中正紀念堂轉型討論，這是好事，本來就應該持開放態度讓社會充分溝通對話，提出一個具有歷史高度的看法，大家能夠充分討論就是他的本意。

李永得認為要釐清銅像與堂體要如何處理，蔣萬安表示，其實最重要就是讓社會充分溝通討論，這絕對不是任何一個人、政黨或少數官員可以任意決定決定，他拋出建設的台灣價值，就是希望希望園區具有更有歷史視野的高度，將過去這70年來，所有為中華民國台灣這片土地付出貢獻的各個族群、各個世代能夠被彰顯、被大家看到，這是最重要的一點。

蔣萬安強調，如果有人刻意藉由園區的轉型來操作意識形態、社會仇恨對立，那根本不值得一談。

面對孫文學校總校長張亞中批評「沒收了許多人美好的記憶」，被問到恐流失黨內深藍選票？蔣萬安回應，「我一直認為，對的事情我都會堅持」，大家在討論這個議題時，應該要讓社會能夠充分對話，而不應該是由特定政黨或少數官員，甚至一個機關組織就可以任意決定。

蔣說，他其實乘載了所有台灣民眾共同的記憶，大家好好討論、理性對話，未來也應該要讓大家共同決定。

至於拋出改名議題是選戰考量？蔣萬安強調，主要是文化部突然有個新的規畫，中正紀念堂有「功過並陳」的展覽，昨天也是被問到這問題，才提出看法。