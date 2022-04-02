新北市今日一次增加52例，病毒傳播速度超乎想像，新北市長侯友宜說，自從入境檢疫縮短10天後，已經有很多案件進入社區，接下來還可能縮短到7天，中央希望兼顧經濟開放邊境，一定要清楚把政策方向確定，是要跟病毒共存還是清零，希望中央確定方向，地方才好執行。

侯友宜說，防疫大家一起面對，Omicron二型比前面幾型都快非常多，從3月7日縮短檢疫後，都進到各個縣市，陸續案件傳出來，現在很多確診著大部分都是沒有症狀居多，還有一部分是輕症。

侯友宜說，中央採取開放邊境，接下來檢疫會縮短到7天， 中央一定要很清楚把政策方向確定，到底要病毒共存，還是要清零，地方才好執行。

侯友宜說，現在病毒傳播之快，顯然用去年做法方向趕不上病毒速度，只要方向一致，地方防疫人員辛苦事小，但擴大匡列作為上挑戰度高，沒有辦法趕上病毒速度，請中央趕快明訂，讓底下執行上作為更有效率，中央、地方一起來共同面對病毒。