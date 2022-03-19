民眾開車除了方便移動，也能利用後車箱的寬敞空間載運行李和物品，不過日前卻有民眾在大馬路上目擊一輛行駛的白色轎車，後座竟然「塞了一頭牛」，奇葩畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，有民眾本月8日時，在寧夏回族自治區銀川市附近的公路上，目擊一輛白色轎車在馬路上疾駛而過，沒想到從後車窗一眼望進去，竟然看見後座塞了一頭牛，體積大到將整個後座空間塞滿，而且這隻牛看起來似乎有點「不知所措」，一旁還有一位身穿紅色上衣的人將牛緊緊抱住。

奇葩畫面曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「感覺牛牛要暈車了」、「牛都坐轎車了，我還在騎共享單車，活得不如牛」、「牛：這車比一般的專車舒服些啊，就是有點伸不直腿」；也有人打趣問道「奶牛看起來好乖啊，到底是怎麼說服牠坐進車裡的」。

據悉，當天開車的其實是乳牛農場主人，在養殖場買下這隻牛之後，因為養殖場沒有車子可以幫忙運送，加上他剛好開著轎車，這才想說乾脆將牛塞進後座，直接載回農場。

對此，北京市中聞（上海）律師事務所孟慶恩律師表示，一般情況下，客運機動車除車身外部的行李架和內置的行李箱外，其實不得載貨。影片中，駕駛將牛塞在後座進行運送，已經違反載貨規定，且容易釀成交通安全事故。根據相關法律規定，駕駛除了會被扣留車子之外，也面臨人民幣500元以上、2000元以下的罰款。