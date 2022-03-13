光復高中張俊生。（陳怡誠攝）

ＨＢＬ男子冠軍戰13日登場，光復高中以59比57擊敗南山，全體隊員衝入場中躍起頂胸慶祝校史首座冠軍獎杯。（陳怡誠攝）

ＨＢＬ男子冠軍戰13日登場，光復高中陳將双（後）倒數1.93秒投入致勝兩分，終場光復以59比57擊敗南山，陳將双躍至空中與隊友頂胸慶祝。（陳怡誠攝）

110學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍賽，南山高中、光復高中纏鬥全場，直到4節正規賽最後11.3秒，兩邊仍57比57不相上下，光復陳將双在倒數1.93秒跳投得分，幫助光復59比57險勝南山，拿下隊史首座HBL冠軍。

雙方前三節打完都還勝負難分，第4節剩2分20秒光復張俊生三分命中，助隊領先5分，但南山高中在倒數33秒張傑程投進三分後也追平分數，雙方讀秒階段拚盡全力，光復鄭名斈進攻籃板補進超前分，但南山還有22秒進攻時間，張傑程三分出手被犯規，他罰進兩分追平分數，讓比賽仍有懸念，最後一波攻勢陳將双再度展現「最強高中生」本領，投進致勝分，南山宋昕澔最後三分出手不進，光復驚險奪冠。

南山高中男籃隊尋求隊史HBL第8冠，和首次進軍冠軍賽的光復高中，是賽史嶄新的冠軍賽對戰組合，而光復高中自從105學年挑戰甲級以來，9度與南山遭遇，南山以6勝3敗佔上風，但近3季8強賽南山都輸光復，亟欲在最終的冠軍賽討回顏面，可惜最後飲恨，也沒能複製偶數年奪冠的歷史。

副總統賴清德欣賞HBL男子組冠軍賽。（陳怡誠攝）