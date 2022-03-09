創見(2451)2022年2月合併營收10.47億元，年增8.04%、月減10.52%；前2月營收22.18億元，年增3.12%。周三股價收漲1.94%報73.4元，重返5日線。

創見號召全台球迷熱情應援全台最熱血賽事，HBL高中甲級籃球聯賽歷經四個多月激鬥，將於3月12日、13日在台北小巨蛋迎來最終決戰，冠軍球隊即將誕生。

創見連續十一年贊助HBL賽事，全面力挺籃球體壇新星，每年皆提供紀念隨身碟與運動毛巾給進入複賽球隊，鼓勵所有奮鬥不懈的球員，今年亦號召全台球迷一同關注總決賽，舉辦「熱血應援，看球賽抽好禮」活動。

創見資訊身為台灣25大國際品牌，長期挹注資源協助台灣青少年運動發展扎根，積極為台灣體壇栽培明日之光，除了贊助HBL籃球賽事外，還包括黑豹旗全國高中棒球大賽、排球、啦啦隊等多項高中賽事，並贊助「偏鄉棒球種子計畫」，致力培育偏鄉少棒球員，迄今已連續八年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定。未來將延續初心、善盡企業社會責任，推動國內各項青年體育運動，鼓勵青年球員勇敢築夢、勇不放棄。

展望未來，除深耕嵌入式解決方案，消費型市場同樣是公司發展重點，健全的產品策略為通路與專案並行，持續強化研發能量，提升產品完整性及效能，期許2022年再創營運佳績。