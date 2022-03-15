環球晶(6488)今日(3/15)召開董事會，會中通過2021年財報，合併營收達611.3億元，年增10.4%；營業毛利232.9億元，營業毛利率為38.1%，年增0.9%；營業淨利176.9億元，營業淨利率為28.9%，年增1.3%；稅後淨利為118.7億元，稅後淨利率為19.4%，年減4.3%；稅後每股盈餘為27.27元。2021第四季營收達157.5億元，連續九季成長且全年營收突破600億大關，雙創歷史紀錄！第四季營業毛利率達41.3%，不僅已連續四季成長，更為歷史新高，全年營業毛利率創歷史第二高，全年營業淨利率創歷史第三高的佳績！

在未來營運展望方面，環球晶圓預計執行總規模達新台幣1,000億元（折合美元36億元）的資本支出計劃，主要用於擴增12吋晶圓和化合物半導體的產能，投資地區將橫跨亞洲、歐洲和美國，並同時包含擴建新廠和擴充現有產能的投資策略；其中，環球晶圓義大利子公司MEMC SPA將新建12吋晶圓產線，不僅展現高附加價值的製程技術，更將成為義大利第一座12吋晶圓廠！此次的投資方案深獲歐洲客戶支持與肯定，並將在獲得歐洲/義大利微電子投資相關的政府補助（即IPCEI-ME/CT）後開始實施，並有望在2023年下半年開出產能。新產線將專注於開發12吋拋光和磊晶晶圓，以符合歐洲市場趨勢，加上已經實施的12吋長晶與產能擴充計畫，環球晶圓在義大利將擁有完整且高度整合的12吋生產線。除義大利之外，包括丹麥、美國、日本、韓國及台灣等各國據點的擴廠計劃也都如火如荼進行中。藉由創新的技術與先進的製程應用，加上遍地開花的產能擴充計畫，環球晶圓持續優化產品組合、擴大在地供應優勢、創造永續成長動能。

全球經濟從2020年爆發的新冠肺炎疫情中復甦，為半導體產業帶來了豐碩的2021年。疫情加速了數位轉型，更進一步支撐了雲端服務、伺服器及高效運算的蓬勃發展，預期需求在後疫情時代仍持續熱絡。鉅額的財政激勵措施，和為實現碳中和而對燃油經濟的逐步緊縮，進一步提高電動汽車普及率，電動汽車產業規模也因此擴大。半導體產業下游廠商的資本支出迅速成長，加上5G在各地區的急速發展，皆鞏固了對於關鍵材料-半導體晶圓的強勁需求。儘管前景光明，但來自Omicron變異株、地緣政治摩擦、原料與能源價格飆升和運輸系統堵塞的挑戰仍然存在。隨著全球貿易的多樣化，環球晶圓積極加強本地供應、建立複數供應商和多樣化生產安排來增強其韌性，以因應迅速變化和競爭激烈的局面；同時，環球晶圓將靈活應對劇烈波動的總體經濟、追求研發創新以領先科技浪潮，持續在瞬息萬變的世界中繼續驅動成長動能。