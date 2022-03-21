中鋼2月份合併稅前淨利為41.95億元、月減24％、年增8.93％，累計合併稅前淨利為96.83億元、年增30％。法人認為，3月份隨著鋼價反彈回漲，預期營運也將由谷底反彈回升。

中鋼表示，2月份鋼鐵事業群銷售量價及單位毛利均較上個月下滑，且2月份也無投資鐵礦股利收入，故營業利益與稅前淨利均同步減少。