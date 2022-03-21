中鋼2月份合併稅前淨利41.95億 年增8.93％ 16:322022/03/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼2月份合併稅前淨利為41.95億元、月減24％、年增8.93％，累計合併稅前淨利為96.83億元、年增30％。法人認為，3月份隨著鋼價反彈回漲，預期營運也將由谷底反彈回升。 中鋼表示，2月份鋼鐵事業群銷售量價及單位毛利均較上個月下滑，且2月份也無投資鐵礦股利收入，故營業利益與稅前淨利均同步減少。 中鋼4月和Q2內銷盤價全面漲 平均漲幅5.83％ 《商情》中鋼4月及第二季盤價大漲5.83% #中鋼 #月份 #合併稅前淨利 #稅前淨利 #累計合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽車零件市場旺 東陽2月獲利激增94％ 11:072022/03/15 財經 河靜鋼連漲 5月盤價漲逾11％ 04:102022/03/18 產業特刊 《鋼鐵股》中鋼4月、Q2內銷盤價全揚 漲幅逼近6%(2-2) 15:492022/03/15 財經 《鋼鐵股》中鋼4月、Q2內銷盤價全揚 漲幅逼近6%(2-1) 15:492022/03/15 財經 終結連三虧 凌巨去年每股賺0.21元 04:102022/03/19 證券．權證 開發金掛保證 股息比去年高 04:102022/03/17 金融．稅務 新光鋼EPS 8.62元 創高 04:102022/03/18 證券．權證 外資上周賣超393億元 但買超中鋼4.42萬張最多 13:352022/03/21 財經 美股全面跳漲 台股早盤上漲逾百點 10:192022/03/21 財經 中鋼4月Q2內銷盤價 全面大漲 04:102022/03/16 財經要聞 中華車裕日車 去年獲利嗨翻 04:102022/03/16 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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