大陸電商企業拼多多21日公布2021年第四季及全年財報。其第四季營收人民幣（下同）272.309億元，年增長3％，全年營收則為939.499億元。在通用會計準則下，第四季經營利潤為69.07億元。

新浪財經報導，拼多多董事長兼首席執行官陳磊表示，「2021年，我們從銷售、行銷向研發進行了戰略轉變，做出了更多長期投資，特別是在農業和研發方面」。

使用者數據方面，截至2021年底，拼多多年活躍買家數達8.687億，較2020年底的7.884億增長10％，單季新增約140萬。第四季，拼多多APP平均月活躍用戶數為7.334億，年增長2％。

營收方面，拼多多第四度總收入較2020年增長58％，主要源於線上行銷技術服務收入以及交易服務收入的增長。其中線上行銷服務和其他方面的收入為224.255億元，比2020年同季度增長了19％；交易服務收入為47.742億元，年增長108％；商品銷售收入為8,170萬元，年減高達98％。

拼多多財務副總裁劉珺表示，2021年第四季度，由於用戶的增長放緩和活躍用戶的波動，導致收入增長放緩，第四季利潤的增長主要源於行銷費用的縮減以及一次性的費用抵減。