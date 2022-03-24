軒郁國際（6703）好大方！去年營收以13.55億元，逆勢創下新高，年增2.01％，EPS6.84元。25日董事會決議通過配發現金股利7.3元、股票股利1.2元，合計8.5元。以24日收盤價82元計算，現金殖利率高達8.9％。

軒郁目前股本約2.08億元，此次增資完加上配發股票股利，股本將來到2億3,296萬。

以生物科技及大數據行銷這兩大引擎吸睛的軒郁，旗下「iQueen愛女人購物網」品牌電商之會員人數已接近百萬人，透過市場大數據分析，除了打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗外，更持續加大投入新商品核心技術，開發美容與保健商品。

另外，為因應疫情需求， 健康保健需求大增中，軒郁除原本旗下美妝保養品牌外，也積極投入生技保健研發，創立的Simply未來生技實驗室並發展多個機能保健食品品牌，是針對不同消費者需求推出適合該族群的高機能生技產品。其中包含由知名藝人楊丞琳所代言的夜酵素領導品牌Simply新普利、國際巨星孫藝珍親自參與研發代言的M2超能膠原系列保健食品，都引為市場話題。

總經理楊尚軒表示，經過疫情的挑戰，軒郁由虛實整合邁入虛實融合的商業模式轉型已有顯著成效，展望未來，集團將藉由積極的跨足保健食品領域、取得美容及保健之相關專利、投資併購及策略結盟方式，在虛實整合之路，讓線上線下不只是導流，將共同借力使力發揮加乘作用，讓業績同步成長。