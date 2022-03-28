大陸資通訊設備龍頭企業華為28日下午公布2021年年度報告，報告顯示，華為整體經營穩健，實現全球銷售收入人民幣（下同）6,368億元，淨利潤1,137億元，較上年同期激增75.9％。

新浪財經報導，年報顯示，華為持續加大研發投入，2021年研發投入達到1,427億元，占全年收入的22.4％，十年累計投入的研發費用超過8,450億元。

華為輪值董事長郭平指出，公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。

另外，華為首席財務官孟晚舟28日亦出席業績發表會，她表示，華為的規模雖然變小，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。

財報顯示，得益於主營業務的盈利能力提升，2021年華為經營現金流有較大增長，達到597億元；資產負債率降低到57.8％的水準，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。