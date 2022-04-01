淡江「數位e筆」由書法家、淡江大學教授張炳煌結合資工系研究團隊於2001年開始研發，2009年電腦Windows版開始投入市場應用；2018年與STUDIO A晶實科技合作，推出iPad版「e筆書畫App」。

「數位e筆」以電腦筆直接在書寫板上書寫，得以巧妙地將毛筆的鋒芒、提按及硬筆的筆觸，呈現出文字書寫之美，並且增加色彩、濃淡等功能，適合繪製各種中西繪畫，成為新的書寫、繪畫工具，已在台灣及海外獲得很好的反應。

為落實ESG及永續發展目標，並朝向更先進的數位e筆未來發展，張炳煌邀同淡江工學院院長李宗翰共同主持，組成e筆研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。

穩懋半導體董事長陳進財為淡江大學世界校友會聯合會總會長，一向樂於建議和捐輸學校之校務發展，特別在4月1日淡江大學全校全品管研習會中，舉行捐贈儀式，捐助這項為期三年的研發計畫經費，每年450萬，總共1350萬元。

這項研發計畫將採用雙軌轉型：

A軌轉進。將朝向既有已經在推廣之e筆，進行各項使用功能之優化及新功能的開發，期能更方便於傳統書畫與科技的連結，如更方便於NFT的平台，並與教育單位合作進行e筆在教與學上的推廣。

B軌創新。將朝向人工智慧發展方向，建立各種書畫藝術的AI應用，朝向用筆的智能改進，讓書寫及繪畫更為美觀方便；並能立體列印或表現個人習性風貌，創造屬於自己的書畫天地，並期透過AI智能所建立的教學功能，嘉惠年輕人及推廣至國際對書畫及各項藝術的學習。