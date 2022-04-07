儘管今年電商類股自年初以來股價一路重挫，外資法人仍看好網路家庭（8044）全年營運表現。外資法人出具報告指出，網家2022年擁3大營運動能，包括台灣電商長期成長趨勢仍有發展空間、A7物流中心第三季將營運，同時，網家集團Fintech事業體有望在今年第一季達到損益兩平，全年也有望轉盈，將有望帶動網家2022年整體營運表現。

今年台灣的電商類股不好過，受到去年疫情帶動業績高基期的緣故，包括富邦媒、網家、91APP等個股股價都有不小幅度的修正。網家自今年1月128元高點，至6日收盤89.7元，跌幅已約三成。

網家2021年歸屬於母公司業主稅後純益約新台幣9,744萬元，每股稅後純益僅0.84元。主要是因為第四季整體零售市場高度競爭、且適逢電商旺季，在商品促銷與行銷推廣費用上大幅增加，加上購二十一世紀數位產生一次性費用影響所致。今年前2個月網家營收79.71億元，年增3.38％，寫歷年同期新高。

外資法人表示，網家今年2月營運表現趨緩，主要是受到非3C類商品需求較弱、部份3C商品缺貨影響所致。雖然3月缺貨狀況稍有緩解，不過以今年第二季整體來看，受到高基期影響，整體營運表現恐仍將受限。但若以長期來看，台灣電商滲透露仍持續成長，預估至2025年網家B2C電商營運表現仍將有望翻倍成長。

此外，物流部分也是網家今年營運重心。網家A7物流中心將於今年第三季啟動，整體資本支出也將達到新台幣25億元。法人預期在A7物流中心啟動後，網家倉儲空間將有望增逾60％，處理訂單的量也預計在A7物流中心啟用後的12個月成長一倍。

而網家近年積極布局金融科技（Fintech）事業，去年將子公司拍付國際併入21世紀數位，金融服務範圍從原本的電子支付、金融貸款、保險等，擴大到「BNPL先買後付無卡分期」。近期則宣布架構重組，子公司廿一世紀數位科技持股100％的21st Financial Technology，接下來將成為拍付國際和二十一世紀2家公司的控股公司，網家則持股廿一世紀數位科技近五成股權，網家表示，透過此次架構調整，未來將有機會朝向海外市場發展，接下來也不排除掛牌，朝資本市場邁進。

法人則估，網家Fintech事業體將有望在今年第一季達到損益兩平，全年有望轉型，同時也將與更多台灣的銀行開啟合作，以提供給生態圈夥伴不同的金融解決方案。