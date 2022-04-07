富邦媒（8454）旗下通路momo電視購物節目製作實力再出招，2022年4月起推出全新週間網路帶狀節目《狠掃熱銷榜》，鎖定繁忙上班族下班後的一小時，讓網友一機掌握流行購物趨勢，快速跟上熱門商品話題、掌握當日最夯TOP10掃貨夯品。

直播間左下角「直播購物袋」icon，可隨時下單，播出時間為每周一至周五19:00-20:00。momo也擲出網路直播「檔檔瘋狂撒上萬紅包」好康。

隨著直播節目日常化，momo於2019年推出「全天候直播節目」，至今周間每日10小時直播不間斷，直播型式涵蓋新品開箱、夯品實測、服裝展演、美食料理等，不僅培養大批固定收看的觀眾，更締造連續單月累積觀看人次上千萬佳績。

《狠掃熱銷榜》則鎖定19:00-20:00收看直播的客群聚焦於白領上班族，momo盤點每日TOP10人氣商品，讓上班族會員可以利用下班通勤至晚餐時段的1小時，快速跟上熱門話題、掌握時下最夯商品資訊。

momo也在直播間左下角設置「直播購物袋」icon，當下直播節目中所推薦的商品，其購買連結都在購物袋中一目了然，可以直接點選進入購物袋迅速下單，不僅大幅提升直播中跟單的便利性，同時免去為了下單而跳出直播。

歡慶《狠掃熱銷榜》網路直播新節目登場，momo同步祭出「檔檔瘋狂撒紅包」，觀看momo網路直播有機會搶到總價萬元的momo幣。