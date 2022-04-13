金曲台語歌后詹雅雯，去年驚爆確診帕金森氏症，造成左腦中度萎縮，本月6日傳進行開腦手術，對此，她在臉書駁斥烏龍消息，強調：「我很好哦，小檢查而已，感謝大家關心」，昨（12日）更和妹妹開直播聊天，藉由歌聲安撫歌迷不安情緒。

詹雅雯和妹妹開直播與粉絲聊天，對於傳出6日進行開腦手術，她表示近來負面新聞報導太多，加上很多事情不是自己專業，不僅會引發揣測，並且會無端引起恐懼的心理，提醒所有人必須得先心安，才能保持平安，接著看到粉絲留言相當喜歡她們的歌，她透露妹妹詹雅云剛寫好歌，希望首唱後看直播的粉絲能給予意見，還不忘開玩笑表示：「你們覺得不錯再來錄？現在不要浪費錢」。

詹雅雯妹妹表示由於疫情太久，讓所有人都在壓抑自己情緒，常常讓衝突一觸即發，所以要學會體諒對方，對此，詹雅雯表示關懷彼此的心要長存，接著強調把自己該做的事情做好，就等於是在保護別人，如此一來，即便面對再難以接受的難關，也能夠心平氣和接受，最後不忘提醒粉絲要記得來聽她8月在高雄巨蛋舉辦的演唱會。

對此，粉絲紛紛留言：「雅雯老師氣色比台北演唱會好多，繼續加油喔！早日康復」、「開心每一天，感恩，平安是福，身體健康才是財富」、「期待813和雅雯老師在高雄見面，祝福平安喜樂」。