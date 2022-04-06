嘉義市立委王美惠偕中央及地方官員會勘道路現況。（王美惠立委提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立委王美惠與中央及地方官員討論道路改善計畫。（王美惠立委提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府提出博愛路二段、垂楊路、大雅路等道路品質改善計畫共5案，向中央內政部營建署爭取2.34億元補助，立委王美惠今天偕同營建署官員、市府工務處官員實地會勘，營建署建議做地面檢測以改善路面反覆裂縫問題。

嘉市府工務處表示，市府提出「嘉義市博愛路二段（大同路至中興路）人行道改善工程」、「嘉義市大雅路一段（民權東路至姜母寮公車站）人行道改善工程」、「嘉義市垂楊路（新建街至啟明路）道路改善工程」、「嘉義市大雅路（啟明路至雅竹路）道路改善工程」及「嘉義市興業東路（吳鳳南路至宣信街）道路改善工程」等5案，以期提升道路品質。

市府工務處表示，此5案的總經費約2.34億元，積極爭取內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」補助，今年2月10日、22日已由營建署召開評選會，俟獲核定補助後，即辦理發包事宜。

王美惠指出，今年3月初邀請營建署針對2項人行道改善計畫進行會勘，因還有很多道安問題，需加速推動改善，再次邀集營建署來會勘，以爭取中央挹注近2億元經費補助，改善道路品質，提升用路安全。

營建署表示，營建署會全力支持有關道路改善的規畫，在人行道部分，建議路肩避免閒置，可研擬劃設停車格，此外，現階段垂楊路有反覆挖掘修補問題，可先做地面檢測，了解路面是否有裂縫，再對症找解方。