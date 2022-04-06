金曲台語歌后詹雅雯將在8月13日第4度登高雄巨蛋舉辦「2022詹雅雯高雄巨蛋大跨越演唱會」。她去年自爆確診帕金森氏症、左腦中度萎縮，近日傳身體出狀況，6日進行開腦部手術，對此，詹雅雯在臉書發聲駁斥烏龍消息，「我很好哦，小檢查而已，感謝大家的關心。」

詹雅雯的音樂工作室及主辦單位昨皆回應，「例行性的回診治療、身體狀況一切在控制中」，詹雅雯一看到新聞後，心情嚇一跳，她的經紀人強調沒有動手術，但在醫院是有推床去檢查，不清楚是否因此被誤會，無奈說，「我們不知道可靠消息是哪裡來的，人本來就是清醒了，完全沒有什麼下午才清醒。」

詹雅雯連日來收到許多粉絲慰問，很感動大家的關心，也開心說，正努力籌備新歌、演唱會，期待在高雄巨蛋熱唱，希望歌迷進場支持、互動，「集氣、集氣、集買氣，謝謝大家這這麼疼惜、這麼關心雅雯。」

她近來與金曲歌王乱彈阿翔合作新歌，預告2人有機會在高雄合唱，演唱會有驚喜橋段？她賣關子，「任何的橋段都是特別的，只有你找到我，才會看到這些特別的橋段。」最後許下承諾一定會照顧好身體，不讓大家擔心，期盼大家也疫情下保重身體、健康平安。詹雅雯高雄巨蛋演唱會門票將在7日上午11點於寬宏售票啟售。