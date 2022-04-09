Matzka將於5月舉辦演唱會。（十一音樂提供）

Matzka今（9日）宣布即將挑戰更大舞台，將於5月14日以「事情是這樣的」演唱會，唱進Zepp New Taipei，這場原本是去年10月要舉行的演唱會，因三級警戒而宣佈延期，這期間粉絲不斷敲碗，歷經半年終於拍板落定，Matzka表示疫情改變了世界，「大家都在努力生存，希望用我的音樂和『瑪式幽默』，帶給大家一些些喘息、一些些療癒！」又表示這場演唱會將不同於往，不會只有大家習以為常的「雷鬼」，豪氣說：「要給大家來點好看。」

這場演唱會的5位樂手清一色來自美、加，是正港的「歪果仁」，是Matzka多年做專輯以來認識的外國好手，去年宣布開演唱會後他們就來到台灣，卻正面迎上疫情，動彈不得，也因為力挺Matzka，一行人決定等他開唱，就這樣在台灣生活了半年以上，Matzka感動說：「因為演唱會延期，他們足足在台灣等了我半年，都不能飛回家，我當然也常常陪他們，但更希望你們（粉絲）5月14日也來看看他們，給外國樂手們最大的鼓勵喔！」

此外，出身台東的Matzka也非常照顧族人和同鄉，這次演唱會團隊，從經紀、導演、合音到宣傳共10人，都是土生土長的台東人，希望用東海岸山海的養分，給大家最好看的演唱會。Matzka「事情是這樣的」演唱會門票16日中午12點在KKTIX和全家便利商店Fami Port開賣。