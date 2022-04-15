凱基證券與台灣最大的校園生活社群APP-Zuvio校園合作推出一系列投資理財活動，重頭戲「2022大學生股神大賽」即日起報名至5月2日，比賽期間自5月3日至6月10日，全台在學之大專院校、研究所學生皆可在Zuvio校園APP報名參與比賽，活動提供1千萬虛擬投資資金，讓參賽者角逐投資報酬率，比賽總獎金高達新台幣20萬元，報名即有機會抽到最新款Switch遊戲主機，無論是投資新手或具投資經驗的大專生，皆可下載Zuvio校園APP報名參賽挑戰。

凱基證券為幫助年輕投資人建立正確理財觀念，與Zuvio合作推出投資理財系列活動，包含理財講座線上直播、理財觀念翻牌遊戲及總獎金20萬元的股神大賽，日前的線上理財講座《大學生的理財說明書》，邀請理財專家與大學生進行線上對談，透過Zuvio與各大專院校的互動，使用大學生常用的溝通方式，讓凱基證券提供正確且專業的投資理財知識，協助學子提早為自己準備第一桶金。

《大學生的理財說明書》講座邀請到凱基證券業務副總林于智及新生代理財YouTuber李勛擔任來賓，現場同時邀請5位大學生代表一起進行討論，針對大學生理財觀念進行深入的三方對談。講座時長90分鐘，以「為何大學就要開始學習投資理財、新手如何開始理財」做為開場主題，進一步討論「如何建立正確的投資前準備、大學生錢少也能投資嗎」等議題。

大學生踴躍提出關於理財的各種疑問「應該先理財還是先理債？」、「價值投資的實際操作怎麼進行？」、「遇到套牢時應該如何處變不驚？」等貼近學生理財的問題；現場講者與來賓也深入分享自己的投資心法及經驗，解答大學生投資實際上遇到的問題，如「挑選定期定額有甚麼要點嗎？」、「手上有2萬的閒錢，怎麼配置比較好」等，一步一步由淺入深建立大學生的投資觀念，精彩內容可透過YouTube平台線上觀看：https://www.youtube.com/watch?v=7iK-rdk4b5s，精華影片亦將陸續上架「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道。

全球股市投資熱潮，吸引許多新世代年輕人開始學習投資理財，凱基證券秉持「以客戶為中心」的理念，持續推動數位創新，善用社群平台深耕年輕客群；本次活動即首次透過Zuvio社群與大學社團合作宣傳，將理財講座資訊曝光給全台大學生，吸引了上百名學生共襄盛舉，當日直播觀看超過1,000次，觀眾聊天室互動超過2,000次，讓投資觀念能夠扎根校園，建立大學生理財基礎。