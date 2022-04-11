台南市白河區崎內國小廢校後閒置許久，管理單位西拉雅風景區管理處投入5000萬元經費，將校舍整修並綠美化校園。（張毓翎攝）

台南市白河區崎內國小2006年廢校後閒置許久，管理單位西拉雅風景區管理處為活化空間，投入經費將校舍「拉皮、美容」，並朝向藝術園區規畫，但委外經營不順利，至今仍呈封閉狀態，居民若想散步、打球，得跑到約3公里外的竹門國小，市議員蔡育輝日前接獲民眾陳情，盼先開放校園，讓里民有一個能休閒、運動的場所。

蔡育輝說，崎內國小是由當地里民吳丁亮、吳丁玉捐出1500坪的土地，給台南縣政府興建學校，過去曾獲選全台10大環保有功學校，2006年廢校後市府撥用給西拉雅風景區管理處，目前規畫將轉型為藝術園區，但日前招商未果，也禁止里民進出，居民抱怨連連。

崎內里長黃登志也提到，以前崎內國小還沒廢校時，小朋友會到學校打籃球，里內的老人家會來散步，如今校園一直封閉不讓居民進出，里內根本沒有一個能休閒、運動的場所，年長的里民朋友，也更不可能到3公里外的竹門國小，之前向管理單位反應卻毫無下文，令人心寒。

西拉雅風景區管理處表示，崎內國小的整修工程耗資5000萬元，未來將朝藝術園區的方向規畫，透過藝術家進駐，作為藝術創作交流分享基地，並善用既有空間，打造藝術展覽、表演場域以提供遊客深度體驗；去年首次招標，已有1間廠商得標，但遇上疫情，經過考量今年解約。

西拉雅風景區管理處說，不過藉由這次機會，重新檢視合約內容，在公共關係這塊特別加強，要求廠商需提供在地居民敦親睦鄰的共享公共空間及戶外設施，目前正重新辦理招標，讓園區能早日營運。