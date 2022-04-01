中新經緯用戶端1日報導，清明將屆，墓地費用一直是大陸殯葬業大頭。在入土為安等傳統觀念影響下，這一產業背後的上市公司依靠高毛利率、高成長性的優勢「悶聲發財」。有大陸A股「殯葬第一股」之稱的福成股份，毛利率逾80％。

中新經緯報導，河北省三河市靈山寶塔陵園官網顯示，全部墓型共6大類，價格最低的世尊園樹葬區，售價1.98萬（人民幣，下同）；最高的羅漢園C3區，售價15.80萬。橫向對比，從最高價及最低價上看，2021年同期，該陵園售價最貴的為德門吉慶碑，價格16.8萬元；最便宜的生態葬價格為1.98萬元。

河北三河靈山寶塔陵園為大陸A股上市公司福成股份全資子公司，2021年上半年，靈山寶塔陵園實現營業收入7610萬元，同比增長145％；實現淨利潤4323萬元，同比猛增312％。

作為A股「殯葬第一股」，福成股份主業為肉牛養殖屠宰及食品加工，2013年12月通過並購增加餐飲公司。2015年進軍殯葬服務行業，收購大股東旗下靈山寶塔陵園，2018年公司收購天德福地陵園，現持有天德福地陵園80％股權。

福成股份預計4月28日披露2021年財報及2022年一季報，從以往經營資料看，殯葬服務仍是公司「明星產品」。

據福成股份2021年三季報，1-9月，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤1.48億元，其中，餐飲板塊淨利潤1600萬元，同比增長1.5倍；殯葬板塊淨利潤6600萬元同比增長2.6倍，貢獻當年前三季淨利潤近一半。

再看福成2020年年報，公司墓位銷售、管理、殯葬服務毛利率為81.01％，雖同比減少6.13個百分點，但仍為福成股份毛利率最高的產品。反觀其他主營業務，毛利率次高的為餐飲服務，達61.40％，同比減少1.05個百分點；牛肉、羊肉、肉製品毛利率處20％-30％之間；乳製品毛利率則為-2.79％。

再看號稱港股「殯葬第一股」的福壽園。福壽園2013年12月19日登陸香港聯交所，彼時公司的淨利潤已過億。招股書顯示，2010年、2011年、2012年及截至2013年1-6月，公司的毛利率均在80％以上，是大陸最大的殯葬民營企業。