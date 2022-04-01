2確診者曾來過新竹市！北區管制中心通知新竹市府，新北市及台北市兩名確診個案分別於3月24日及3月27日有竹市活動足跡。經疫調顯示，新北市確診個案案23508曾於3月24日到草根廚房，台北市確診案案23266曾於3月27日到長興釣蝦場，店家已完成消毒，匡列180名相關接觸者，目前採檢中。

居住新北及台北市的兩名確診者分別在3月24日午餐時間前往草根廚房（新竹市東區柴橋路350號），及3月27日晚餐時段到新竹市長興釣蝦場（新竹市香山區長興街498號）與友人共同用餐。

新竹市府接獲通報後立即啟動應變措施，3月31日晚上已通知相關店家完成消毒，並透過店家提供訂位名單、實聯制及車辨系統展開聯繫。衛生局表示，兩名確診者為居住在雙北市，相關接觸者已匡列180人，包含竹市98人、外縣市82人，目前37人採檢結果為陰性，也依風險等級通知居家隔離及自主管理。所有店家也均已完成清消。

新竹市衛生局局長吳欣席表示，疫情的掌控與追蹤刻不容緩，但是仍然需要所有市民的配合，若您接到衛生單位的聯繫電話時，請務必配合篩檢和防疫措施。若民眾發覺有與確診者足跡重疊，可電洽防疫專線035355130，市府將協助篩檢。