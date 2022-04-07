工業電腦大廠研華（2395）7日公布3月合併營收達61.04億元，單月營收首度突破60億元，年增21.31％。累計首季合併營收達161.61億元，較去年同期成長22.79％，3月、首季營收雙創歷史新高。

研華表示，以區域別來看，3月營收以北美及新興市場最為強勁，年對年分別成長32％及126％，歐洲、日本及台灣市場亦呈雙位數成長。事業群表現而言，以應用電腦事業群（ACG）、服務物聯網事業群（SIoT）及物聯雲事業群（CIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長95％、86％及19％。

若以第一季營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長32％、31％及70％。各事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長27％、85％及66％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場景氣穩健復甦，以及全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，推升研華第一季營收再創新猷，整體表現優於先前預估。

研華3月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.39，累計首季BB Ratio為1.37，訂單去化狀況已逐步改善。展望第二季，受惠工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁。

陳清熙指出，目前關鍵零組料缺口及疫情不確定性挑戰猶在，公司持續以替代料或調整設計等方式積極因應，同時啟動昆山與林口兩地生產調控作業，將整體物料、產能和出貨影響降至最低。