普瑞博生技（6847）宣布全球獨家專利「ZISC雙離子技術平台」開發的白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料三大類產品已分別授權南亞、台塑並擴建產能。台塑首筆授權金已於第一季入帳；南亞減白過濾血袋生產設備轉移的權利費用也預計於第二季入帳。後續隨著產能開出，後續里程金及銷售權利金可期。

普瑞博董事長陳彥文表示，伴隨策略結盟效應開始醞釀發揮，今年第一季營收翻倍躍進，達4,200萬元，年增1245％，並超前達成去年全年營收5,500萬元的76％。公司將以輕資產模式經營，著重研發創新能量，持續強化核心競爭力及提升營運成長。

普瑞博與南亞合作建置台灣首座血袋廠，由普瑞博授權南亞減白過濾器關鍵技術，南亞投資9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，雙方共同在市場銷售，預計最快明年底產品取證量產。

陳彥文指出，普瑞博目前已有產品於美國、東南亞、台灣等地區銷售，掌握銷售通路，未來減白過濾血袋上市之後，普瑞博可有銷售產品的營收、獲利入帳，並獲取產品銷售權利金的雙重貢獻。

此外，台塑仁武廠轉型設立「醫材中心」更與普瑞博合作，取得普瑞博「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權，預計年底完工普瑞博可依照合約收取權利金，包括授權里程金2,000萬元及銷售權利金。

陳彥文說，台塑首筆權利金已於今年首季入帳，預計第二筆權利金也將在第二季試產進度達標後入帳，年底完工投產之後，將有穩定的銷售權利金可期。

此外，普瑞博正聯合美國、歐洲及中國客戶研究產科新應用非侵入性產前檢查（NIPT）。採取血液樣本後，可望篩除母體細胞後取得胎兒細胞進行篩檢，胎兒檢測週數並可從12周提前到6周，可以有效降低出生缺陷。

普瑞博根據NIPT需求設計的專一性過濾膜技術的導入結合下游客戶的提取及分析方法，可將目前幾萬元的檢測費用降低1/5，僅需3,000～5,000元即可進行，由於價格的親民優勢，未來亦有望納入各國醫保。根據全球2021出生人口數計算，估計此項應用市場規模高達3,000億元。