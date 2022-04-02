雲林縣蒜頭因3月連日降雨受損，不過雨前已有部分蒜頭採收完畢，2日傳統菜市場蒜頭每台斤80元，是近3年來最低價，今年蒜頭品質不錯且價格實惠。2020年9月蒜頭曾創下每台斤300元天價，後逐漸下跌至100元左右，目前蒜頭價廉物美，多吃還可增強免疫力，非常划算。

雲林蒜頭產量占全台9成以上，今年蒜頭面積較去年增加，3月初曾傳出價格可能偏低，但3月下旬蒜頭因採收期雨災嚴重受損，產量將受影響，加上國際蒜價仍維持高價，進口利潤低導致進口量有限，因此國內蒜頭價格可望維持平穩。

傳統市場蒜商表示，目前每台斤蒜頭80元，2斤150元，是近3年來最低價，他記得2020年9月初蒜頭創下每台斤300元天價，引發檢調單位稽查蒜頭囤積情況，經囤積蒜頭陸續釋出加上部分進口蒜頭通關，10月降到200元，隔年1月底降至100元左右趨於平穩。

蒜商分析，目前市場販售的蒜頭大多是3月降雨前採收的，由於今年初有數波寒流，氣溫低且未受水損，品質相當好，因此不少民眾趁著價格低大量購買，不過隨著3月底蒜頭水損且會有延遲性災損，價格可能有上調空間，現在買蒜頭最划算。

有消費者反映產地價每台斤才3、40元，市場為何還賣80元，蒜商解釋，產地蒜頭是完全沒有經過整理的，含土且未經乾燥，蒜商向盤商購買後，須清掉泥土、乾燥、修剪，非常耗工費時，80元算是合理價格。

雲林縣政府農業處代理處長蔡耿宇表示，縣政府已向中央成功爭取雲林蒜頭全面現金救助，幫助農民減少損失，目前蒜頭價廉物美，民眾可多買一些，不僅送禮自用兩相宜，還可讓蒜價持續平穩，增加農民收益。