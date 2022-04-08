大甲媽祖繞境起駕，中市警方為媽祖做先鋒，自3月起執行專案行動掃蕩不法，查扣大量贓證物。（陳淑芬翻攝）

中部宗教盛事大甲媽祖繞境今晚將起駕，中市警局刑大副大隊長楊錦棠表示，為防止不法趁機滋事，台中警方為媽祖做先鋒，3月起掃蕩暴力集團、幫派分子，約束宮廟陣頭，執行賭博、詐欺、地下金融及掃黑等專案行動，查獲治平案6件35人、賭博案32件181人、地下錢莊35件50人、詐欺集團35件210人，並查扣現金2400多萬元。

大甲媽祖每年遶境進香，從台中大甲鎮瀾宮南下至彰化、雲林和嘉義長達9天8夜行程，號稱逾百萬民眾參與，今年繞境活動在8日晚間起駕，再度成為社會矚目關心焦點。

楊錦棠表示，為防止幫派及暴力份子趁機滋事，擾亂治安，警方提前部署，在今年3月起即為媽祖做先鋒，打擊犯罪及強力約束宮廟陣頭，更鎖定暴力集團及幫派分子賴以維生的討債、博弈、詐欺、重利及毒品等案件，強力執法查緝暴力集團、幫派分子，並斬斷不法金流，以期遶境活動平和順利，民眾得以用平常心迎接媽祖。

台中市警察局表示，「打擊詐欺專案行動」於3月21日至4月1日執行，查獲詐欺集團35件210人，查扣現金2411萬餘元及汽車3部。

「查緝地下金融專案行動」在3月21日至4月1日執行，查獲地下錢莊35件50人，查扣現金39萬6000餘元；地下通匯3.5件7人，查扣現金135萬元。

「掃黑專案行動」於4月6日起執行，查獲暴力集團6件35人，查扣改造手槍1枝、子彈7顆、毒品一批及現金40萬元等。