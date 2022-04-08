臺灣企銀公告，3月份合併自結稅前淨利8.99億元，合併自結稅後淨利7.32億元。

臺灣企銀今年前3月合併累計自結稅前淨利25.99億元，合併累計自結稅後淨利21.33億元，合併每股稅前盈餘（EPS）0.34元，合併每股稅後盈餘（EPS）0.28元，合併每股淨值13.23元。

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