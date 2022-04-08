東陽（1319）自結，3月合併營收18.90億元、年增12％，累計第一季合併營收50.24億元、年增11％，創下2020年新冠肺炎疫情以來單月及單季營收新高紀錄。

東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業3月自結合併營收13.49億元、年增7％，第一季合併營收34.55億元、年增7％。OEM（車廠代工）汽車零件事業3月自結合併營收5.41億元、年增26％，第一季合併營收15.69億元、年增23％，若加計非具控制權轉投資事業，則OEM整體累計營收為59.24億元。