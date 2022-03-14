銅箔基板廠台燿(6274)前2月合併營收為32.87億元，年增10.88%，受惠於新產品佈局逐步發酵，台燿今年營運可望優於去年，不過亞系外資保守看待，將台燿2022年/2023年每股盈餘下調19%/20%，投資評等降至「優於大盤表現」，儘管外資連兩天賣超，台燿今天盤中股價力守紅盤之上。

台燿2021年合併營收為211.32億元，年增17.1%，營業毛利為44.3億元，年增4.87%，合併毛利率為20.97%，年減2.44個百分點，營業淨利為23.8億元，年增4.69%，稅後盈餘為18.81億元，年增5.95%，每股盈餘為7.01元；公司董事會決議每股配息5.0073元。

台燿今年前2月合併營收為32.87億元，年增10.88%；隨著Intel新伺服器平台Eagle Stream及AMD新平台Genoa可望帶動材料升，且公司在HDI及RF天線材料布局開始收割，台燿今年營運可望重返成長軌道，全年業績可望優於去年。

繼美系外資及日系外資之後，亞系外資發布最新報告，保守看待台燿營運，亞系外資認為，台燿在高階HDI及RF材料仍處於早期階段，且基站部分，由於大陸拉動力較弱，我們維持謹慎，將台燿2022年/2023年每股盈餘下調19%/20%，投資評等由「買進」降至降至「優於大盤表現」，目標價由122元降至92元。