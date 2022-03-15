金山財神廟慈善會贊助10校特教生參訪野柳地質公園及海洋世界。（新北市教育局提供）

新北市教育局與金山財神廟慈善會合作，分梯次愛心贊助10所學校，提供特教學生參訪野柳地質公園及野柳海洋世界，今（15）日新店區雙峰國小特教親師生進行難得的校外教學，一睹國際聞名的女王頭，近距離觀賞海洋生物，同時安排淨灘活動，讓參訪更有意義。

教育局長張明文表示，感謝金山財神廟慈善會贊助新北市特教生校外教學，並感謝野柳海洋世界及地質公園提供特教親師生免費門票及導覽。此次合作結合民間公益單位及產業力量，擴大教育資源，照顧弱勢學生，不僅具有教育意義，也帶來地方觀光人氣。

新北市4所國中及6所國小陸續於3至5月舉辦校外教學，總計208位特教生參與，野柳地質公園安排導覽特教生參觀女王頭、仙女鞋、俏皮公主等鬼斧神工的地質景觀，野柳海洋世界則讓孩子們開心的欣賞活潑的海豚、海獅表演，在百米海底隧道欣賞各種珍奇魚類。

雙峰國小主任王昭權表示，這次活動提供特教生在視覺、觸覺上體驗海洋生物的新奇經驗，帶給孩子更多元豐富的感官刺激與啟發，孩子們接觸到從所未有的學習內容，是特教生非常難得的學習場域，更是一次難忘的體驗。