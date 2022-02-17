新北市樹林國小考量特教生行動不便，無法在校園盡情玩樂，而特教班前表演舞台，因為長年使用已破損不堪，考量行動不便學生遊戲權及平等參與活動權益，校方斥資近百萬重整新環境，規畫共融式無障礙遊樂場，內有無障礙盪鞦韆、溜滑梯等設施，未來也將作為特教生教學場域。

教育局指出，目前新北有16座特色或共融遊戲場，提供身心障礙兒童等多元族群共同參與、遊戲，不同於一般校園遊戲場，場內有無障礙、攀爬、翻滾、擺盪、旋轉等遊樂設施，讓不同發展階段孩童都能一起遊戲。

樹林國小校園內原有一處由退休老師捐贈的表演舞台，因爲年久失修尚失作用，學校考量校內的特教班學生一直沒有專屬遊憩場所，便向新北市議員廖宜琨建議，獲得70萬配合款，申請設置共融遊戲場。樹林國小校長陳玄謀表示，學校雖然有2處遊樂場，但受限於場地空間設備、周邊動線等因素，中重度身障生根本無法使用，才會發想設置。

陳玄謀表示，啟用的共融遊戲場面積約有2間教室大，場地周邊設有拍拍鼓、刷刷版、翻翻牌等遊具，讓身障學生也能輕鬆使用，而場內的盪鞦韆、溜滑梯等有別於一般設施，不僅高度偏低，也能供多人一同使用，並方便老師、家長從旁協助使用。

陳玄謀說，由於共融遊戲場位在校園內部，因此無法提供社區民眾使用，不過若有需求向校方提出，也願意提供場地，未來該場所也將作為一旁特教班的教學場所。

教育局表示，市府會優先補助設有學前特殊教育班的公立幼兒園、國小，設置共融式遊戲場，由於設置特色共融遊戲場費用高出一般遊戲場數倍，也須考量各校遊具汰舊程度，因此每年能設置的數量有限，不過市府會逐年完成，讓各校園都能有特色遊戲場。