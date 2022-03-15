大陸國家統計局今(15日)公佈1-2月全國規模以上工業增加值年增7.5％，比2021年12月份加快3.2個百分點，比2021年兩年平均增速加快1.4個百分點，1-2月國民經濟恢復優於預期。

大陸國家統計局發布新聞稿指出，分產品看，新能源汽車、工業機器人、太陽能電池產量分別年增150.5％、29.6％、26.4％。分經濟類型看，國有控股企業增加值年增5.9％；股份制企業增長8.4％，外商及港澳台商投資企業增長4.2％；私營企業增長8.7％。

1-2月服務業生產指數年增4.2％，比2021年12月加快1.2個百分點，比2021年兩年平均增速回落1.8個百分點。

其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業生產指數年增長16.3％，住宿和餐飲業生產指數增長8.2％。2月，服務業商務活動指數為50.5％，比上月上升0.2個百分點。其中，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、文化體育娛樂等行業商務活動指數均升至57.0％以上較高景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為59.6％，比上月上升2.9個百分點。

1-2月份，社會消費品零售總額7兆4426億元(人民幣，下同)，年增長6.7％，比2021年12月份加快5.0個百分點，比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點。