經濟部投審會統計，111年1-2月核准僑外投資件數為300件，年減少21.47％；核准金額計美金17億5589萬3000元(折合新台幣526億7679萬元)，年增100.91％，主要係因核准丹麥商CI II CHANGFANG K／S等以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場、日商株式會社日立製作所以新台幣246億7308萬4363元取得永大機電工業股分等大型投資案所致。

陸資來台投資方面，111年1-2月核准陸資來台投資件數為9件，較上年同期增加80％；投(增)資金額計美金582萬7000元(折合新臺幣1億7481萬元)，較上年同期減少56％，主要係因110年1-2月核准陸資投資人香港商永道無線射頻標籤(香港)有限公司以新臺幣2億7450萬元增加台灣分公司營業所用之資金等大型投資案，比較基期偏高所致。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1519件，核准投(增)資金額計美金25億3335萬2000元(折合新台幣760億56萬元)。

對外投資方面，111年1-2月核准(備)對外投資件數為80件，較上年同期增加50.94％；投(增)資金額計美金7億4184萬8000元(折合新台幣222億5544萬元)，年減22.13％。另111年1-2月核准(備)對新南向國家投資件數為23件，年增35.29％，投(增)資金額計美金2億1003萬1000元(折合新台幣63億93萬元)，年減72.40％；其中投資金額較大者為越南、新加坡、柬埔寨。

對中國大陸投資方面，111年1-2月核准對中國大陸投資件數為74件，件數較上年同期增加17.46％；核准投(增)資金額計美金4億6842萬元(折合新台幣140億5260萬元)，較年增10.59％。