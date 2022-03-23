受到能源價格暴漲影響，英國2月通膨率躥升至6.2％，創下1992年3月以來新高紀錄。英國通膨預料持續飆高，4月便可能升破8％。儘管通膨迭創新高，但經濟學家認為仍不致於讓英國央行加速緊縮貨幣。

根據英國統計局22日公布，由於能源、燃料與食品價格勁揚，2月消費者物價指數（CPI）年增6.2％，寫下1992年3月以來新高水準，改寫1月創下的30年新高紀錄年增5.5％，亦大幅超越市場預期的年增5.9％。

與1月相比，2月CPI揚升0.8％，超越市場預估的月增0.6％，創下2009年來最大月升幅。

至於統計局偏好的通膨衡量指標－包含住房成本的通膨率（CPIH），2月數據為年增5.5％，超越1月的年增4.9％。2月CPIH飆高的主因是住房和家庭服務成本攀升，主要來自電、瓦斯和其他燃料價格上漲。

英國央行為了抑制節節躥升的通膨，已連續三次升息，將基準利率由歷史低點0.1％調升至0.75％。

研究諮詢機構Pantheon Macroeconomics指出，英國2月通膨已達央行預測區間的高端，但還沒到促使央行激進升息的程度。短期通膨展望肯定會造成央行不安，但英國家庭生活成本壓力攀升，可能讓經濟復甦力道大幅減緩。

Pantheon Macroeconomics表示，一旦英國基準利率在5月升至1％後，預期央行會暫緩升息腳步，因為進一步緊縮貨幣將增加經濟衰退風險，並使通膨最終無法達到央行2％目標的機率上揚。

俄羅斯入侵烏克蘭造成大宗商品價格狂飆，英國央行預期第二季通膨率可能躥升至8％高點。

荷蘭安智銀行（ING）指出，食品與天然氣價格勁揚，再加上家庭公用事業帳單增加，英國通膨年率4月便可能升破8％。不過4月之後通膨可望下滑，2022年底估計降至6％至6.5％。