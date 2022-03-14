深耕工業電腦領域友通(2397)舉行線上法說會，2021年營收首度突破百億元關卡，合併營收為132.1億元，年增58.2%，去年獲利年增52%，每股盈餘5.38元，擬配息3.6元，以上周五收盤價60.5元計算，現金殖利率5.95%。全年股東權益報酬率(ROE)達14.8%。展望今年，在剛性需求的支撐下，友通接單狀況良好，而遷廠與零組件缺料對毛利的影響已在去年第四季落底，看好今年營收、獲利等營運表現，均可望逐季增長。

友通副董事長李昌鴻表示，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，2021年接單和出貨比值(B/B Ratio)達1.85，隨出貨能量放大，預估今年上半年接單和出貨比值將更趨健康水位，並且將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

友通指出，去年受惠收購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm帶來的併購效應，加上出售汐止廠房土地，獲利挹注業外，全年歸屬母公司稅後淨利6.16億元，年增52%，每股盈餘達5.38元。去年第四季合併營收則大幅增加至41.92億元，呈逐季提升，季增12%、年增100%。

但受到上游缺料、漲價的遞延效應，以及遷移廠房產生的額外製造成本的影響，去年第四季的營業毛利為6.62億元，毛利率15.8%，較前一年度減少。然而目前新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，毛利率可望陸續成長，並且有機會反映至未來獲利表現上。單季營利率1.2%，本期淨利歸屬於母公司業主獲利4.16億元，成長近1成，單季每股盈餘3.63元。

工廠自動化、車載及智慧醫療是友通三大聚焦項目，不過針對市場對智慧應用的需求與多樣性，布局發展方面，友通未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，並攜手佳世達(2352)智能方案事業群旗下企業，提供軟體、硬體、服務整合平台，協助企業加速轉型布局並滿足不同應用的客戶需求，持續提升產能，掌握市場新商機。

友通累計2021年1~12月合併營收為新台幣132.1億元，年增58.2%，毛利率19.1%，營利率4.0%，獲利年增52%。2021年每股盈餘5.38元，擬配息3.6元，以周五收盤價60.5元計算，現金殖利率5.95%。全年股東權益報酬率(ROE)達14.8%。