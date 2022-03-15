美國勞工部周二最新數據顯示，2月生產者物價指數（PPI）月增0.8％，低於市場預期的月增0.9％。年增率達到10％，與市場預期相同，顯示美國通膨維持於多年高點，加劇美國聯準會（Fed）升息壓力。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，2月核心PPI月增0.2％，低於市場預期的月增0.6％。年增率方面，2月核心PPI年增8.4％，低於市場預期的年增8.7％。

金融市場參與者對於PPI數據十分在意，原因是生產業者通常會將 成本攀升壓力轉嫁給消費大眾，因此被視為通膨領先指標。